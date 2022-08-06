أحمد رفعت يهاجم محمد رمضان ويضيف إحنا في زمن المسخ

الرياض - محمد الاطلسي -

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جم الفنان المصري أحمد رفعت مواطنه النجم محمد رمضان عقب تداول صورة له مع شابة إسرائيلية على هامش حفل أحياه في جزيرة ميكونوس اليونانية. وقال رفعت أحد أبطال مسلسل "الاختيار": "قبل ما تكون إسرائيلية فهل من الأدب أو الأخلاق أو الدين أو اللياقة أو أي تقاليد أنك تكون متصور بمايوه بكيني ويدك على جسمها؟". وأضاف: "ما بالك بقى إنها إسرائيلية... ومش غريبة إنهم بيتلموا عليك تحديدا غير كل نجومنا صدفة مش كده! ... إحنا في زمن المسخ"، وذلك في إشارة إلى تكرر ظهور رمضان مع الإسرائيليين على غرار المطرب عومير آدم. وكانت الفتاة الإسرائيلية مايا زخايا قد كشفت من خلال لقاء مصور عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بمحمد رمضان، بعد انتشار صورهما معاً في حفلة باليونان، والتي أثارت جدلاً كبيراً على السوشيال ميديا، وعرّضت رمضان للهجوم باعتبارها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها مع إسرائيليين، وذلك بعد ظهوره منذ فترة مع أحد الممثلين الإسرائيليين أثناء تواجده في دبي. من ناحية أخرى، يستعد محمد رمضان للبدء بتصوير مسلسله الجديد "العمدة"، والذي سيشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2023، وهو من إخراج محمد سامي.