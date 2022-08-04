انت الان تتابع خبر بعد تورطها قضائياً في قضية التشهير الشهيرة ضد جوني ديب وإعلان إفلاسها..خطوة صادمة وغير متوقعة للنجمة العالمية آمبر هيرد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت صحيفة "نيويورك بوست" خبرا يفيد بقيام النجمة العالمية آمبر هيرد ، ببيع منزلها بولاية كاليفورنيا ، بمليون دولار، بعد أن كانت قد اشترته بـ570 ألف دولار عام 2019

وأوضحت الصحيفة أن المنزل لم يدخل سوق العقارات؛ بل بِيع بشكل مباشر بمبلغ 1.05مليون دولار، ويتضمن المنزل 3 غرف نوم و3 حمامات ، تبلغ مساحته حوالي الـ 2500 متر مربع.

وأضافت أن المالك الجديد للمنزل ، هو ريكارد وكارول جانيت يورجنسن، اللذان يمتلكان شركة Jorgensen & Company LLC في لاس فيغاس.

وفي وقت سابق أوردت مجلة "ماركا الأسبانية" أن آمبر هيرد قد وجدت نفسها غيرَ قادرة على دفع غرامة عقوبة تشهيرها بجوني ديب، ولم تتمكن من إيجاد مصدر تؤمّن من خلاله الأموال؛ فلجأت إلى إعلان إفلاسها.

وكانت هيرد قد رفعت دعوى إفلاس في 21 يوليو/ تموز 2022 في محكمة فرجينيا ، وتقدمّت بطلب استئناف جديد للمحكمة في فرجينيا في ذات اليوم ، يتعلق بحكم سداد مبلغ 10.35 ملايين دولار لزوجها السابق جوني ديب، في القضية الشهيرة "التشهير" .

إلى ذلك ذكرت وكالة "الأسوشيتد برس " أن متحدث باسم هيرد، قال: إن المحكمة ارتكبت أخطاء حالت دون إصدار حكم عادل ومنصف..مؤكدًا استئنافه للحكم".