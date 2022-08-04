انت الان تتابع خبر اتفرج ما صورته الكاميرات في غرفة نوم الممثلة ياسمين عبد العزيز مع زوجها العوضي.. الجمهور يعبر عن دهشته بما تم نشره والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ياسمين عبد العزيز واحدة من النجمات اللاتي حققن نجومية كبيرة على المستوى الفني، وقدمت بطولات عدد من الأفلام التى نافست بقوة فى شباك التذاكر وحققت ايرادات كبيرة.

وبعيداً عن هذا الموضوع سنأخذك بجولة الى منزلهما، حيث يمكن ملاحظة تغيير الديكور والأثاث الذي كنا نراه من قبل في فيلا ياسمين قبل زواجها من أحمد العوضي.

ياسمين والعوضي يحرصان على عدم اظهار كامل ديكور منزلهما، الا انه ومن خلال جولتنا على حسابات ياسمين وأحمد على انستغرام يمكننا القول انهما يتمتعان بذوق رفيع في اختيار لون الأثاث، وتنسيق قطع الديكور التي زينت الغرف.

الأبيض في الجدران ­­من خلال صور منزلها التي تشاركها عبر انستغرام، يظهر واضحاً حب ياسمين للون الأبيض الذي يسيطر على الجدران، وهو من الألوان الهادئة التي لا يخلو منها أي منزل، ويمنح الغرفة التي يكسوها الهدوء والراحة، هذا علماً أنّ الأبيض يصلح لكل المساحات.

تعدد الألوان غرفة الجلوس لا شك أن جمع ياسمين لعدة ألوان في غرفة جلوس واحدة، ان دلّ على شيء، فهو يدلّ على أنها شخصية تحب أن تتلون أيامها بألوان الحياة، لتمتص السعادة والطاقة مما تختاره في ديكور منزلها.

واختارت ياسمين مصابيح باللون البيج وزعت في عدد من زوايا المنزل كما يظهر من خلال احدى فيديوهاتها التي شاركتها على انستغرام من منزلها.

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تشعر وأنت تشاهد غرفة نوم ياسمين عبد العزيز وكأنها استوحتها من عالم الأطفال، حيث حافظت على وضع ألعابها الزهرية والتي يبدو أنها تملكها منذ طفولتها، ولم تشعر أنه باستطاعتها التخلي عنها.

صالة الجيم أهم المعدات الرياضية المنزلية التي يجب أن تتوافر لبناء جسد مثالي، قامت ياسمين بتوفيرها في المنزل، كونها لا تملك الوقت للذهاب إلى الجيم، أو لا تفضل فكرة الخروج من المنزل وممارسة الرياضة أمام الاَخرين.

يعتبر المطبخ الركن الأساسيّ في المنزل الذي تحرص المرأة على اختيار ديكوره وألوانه ليتناسب مع ذوقها وشخصيتها، لذلك عمدت ياسمين عبد العزيز من خلال صورة كانت قد شاركتها منذ سنوات من مطبخها، إلى جعل الخشب أساسياً في ديكور المطبخ. مع اعتمادها لون الستانلس للعناصر الأساسيّة التي لا يخلو منها مطبخ.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي كان مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي حقق نجاحاً كبيراً في دراما رمضان قبل الماضي.