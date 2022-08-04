انت الان تتابع خبر رسالة هامة من نبيل الحلفاوي للاعبي الأهلي بعد التعادل مع فاركو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على توجيه رسالة للاعبي فريق النادي الأهلي، عقب انتهاء مباراة الأهلي مع فريق فاركو بالتعادل السلبي.

حيث نشر “الحلفاوي” من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تغريدة قال فيها: “تحية واجبة للاعبي الأهلي على الروح التي لعبوا بها الشوط الثاني، والتي كنا نتمني أن نراها في الشوط الأول”.

وأضاف: “هدف الأهلي صحيح لأنه في حالة كون المهاجم والمدافع على خط واحد يكون القرار في صالح المهاجم”.

وخلال اللقاء، دعا نبيل الحلفاوي للاعتماد على لاعبي الاحتياطي وإراحة الأساسيين قائلًا: “اسمعوا الكلام. انتم مصرين على السكة الغلط. كل اللي على الدكة دول همه اللي يلعبوا بالإضافة لزياد. مصرين تخلصوا على الأساسيين ليه؟“.

يُذكر أن فريق النادي الأهلي أحرز هدفًا في مرمى فاركو عن طريق اللاعب بيرسي تاو، إلا أن الحكم قام بإلغاء الهدف بداعي التسلل، وبذلك يستمر الأهلي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة جمعهم من 27 مباراة، وبفارق 10 نقاط عن الزمالك الذي يتصدر جدول المسابقة برصيد 66 نقطة.