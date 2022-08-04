انت الان تتابع خبر هاني رمزي: هذا ما فعله عادل إمام في كواليس فيلم غبي منه فيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قال الفنان هاني رمزي، أن الفنان عادل إمام كان له دورًا في تصوير أحد مشاهد فيلم “غبي منه فيه”، لحضوره تصوير الفيلم بالكامل.
وتابع في تغريدة أخرى: “حاجة كمان، المشهد الشهير ليا مع المرحوم طلعت زكريا بتاع التخطيط للمهمة، إحنا كنا اتفقنا إننا هنلغي المشهد ده بالكامل من الفيلم، والزعيم عادل إمام هو اللي أصر إن المشهد يفضل موجود، لأنه على حسب كلامه مشهد حلو وهيجيب ضحك كتير، وقد كان بالفعل»، متابعًا: «ربنا يخليلنا الزعيم ويطول لنا في عمره يارب”.
يُذكر أن أخر أعمال الفنان هاني رمزي هو مسلسل “العائدون”، والذي عُرض في رمضان 2022، وشارك في بطولته أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، إسلام جمال، ميدو عادل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.