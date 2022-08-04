انت الان تتابع خبر هاني رمزي: هذا ما فعله عادل إمام في كواليس فيلم غبي منه فيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الفنان هاني رمزي، أن الفنان عادل إمام كان له دورًا في تصوير أحد مشاهد فيلم “غبي منه فيه”، لحضوره تصوير الفيلم بالكامل.

حيث نشر “رمزي” من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قال فيها: “عايز أقولكم على سر محدش يعرفه، فيلم غبي منه فيه من الأفلام الأقرب لقلبي، لأن الزعيم عادل إمام كان حاضر تصوير الفيلم كله، وده لأن الفيلم كان من إخراج ابنه، المخرج الموهوب رامي إمام”