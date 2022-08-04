انت الان تتابع خبر رغدة لمطلقي شائعة وفاة آثار الحكيم: ارفعوا ألسنتكم وأقلامكم عنها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت الفنانة السورية رغدة، هجومًا حادًا على مطلقي الشائعات على الفنانة آثار الحكيم، خاصة شائعة وفاتها التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة.

حيث نشرت “رغدة” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة للفنانة آثار الحكيم، وأرفقت معها التعليق التالي: “ارفعوا ألسنتكم وأقلامكم عن آثار، يروعني ما وصلنا إليه من تشفي وغل وحقد وغيبة ونميمة، يروعني ما كشفته وسائل التواصل المسماة (اجتماعي) وهي أبعد ما تكون عن ذلك عن تهتك النفوس والأمراض النفسية والخلل اللاوعي الذي كشر عن أنيابه وحين أتيح لها المجال الفوضوي في هذا الفضاء الأزرق راحت تنهش في الحي والميت على حد سواء بل أكاد أجزم أننا في نهايات الأزمان،فما من كائن حي أو ميت بات يسلم من كثيرين وأكثر في بوستات وتعليقات مقززة وبث حي عبر منصاتهم الكثيفة الضبابية ومايقال فيها كسبا للمال أو الشهرة أو إفراغ أحشائه المقرفة في أطباقنا اليومية فوق موائد الاستعراض كنوع من التنفيس عن عقده المتكلسة.

وتابعت: “الكل قاض وجلاد والكل يعرف مالا يعرفه سواه والكل محلل نفسي والكل مقيم ايديولوجي وديموغرافي وميموغرافي الى آخر ال في والكل مؤمن وملتزم وما دونه منحل وكافر والعجيب في الأمر أن هؤلاء الكل صفحاتهم تعج بالأدعية والذكر والأقوال والحكم الدينية، لا يسلم منهم أحد وآخر ضحاياهم وليس آخرها إطلاق شهادة وفاة لصديقة عزيزة وأخت فاضلة وهي على قيد الحياة آثار الحكيم”.

واستطردت: “وكأنه لا يكفهم أنها تركت الدنيا وما عليها لهم ليبرطعوا كما يشاؤون بعيدا عنها وكأنه لم يكفهم ما نشروه من صور غير حقيقية لها ما قبل إشاعة الوفاة وهم يتهامزون ويتلامزون كيف آل بها الزمن إلى ماهي عليه“.

رغدة: آثار الحكيم تعيش سلام داخلي وروحي

وأضافت: “لولا كنت بصحبتها منذ أسابيع ولم أرى فيها ما نشروه من صور لها ربما لما استغربت بل كانت في أبهى حال من سلام داخلي وروحي انعكس على وجهها ببراءة الأطفال. والأمر الأعجب كأن الزمن لن يمر بهم هؤلاء المنزهون عن التقدم في العمر والمنزهون عن الخطايا والأخطاء هؤلاء الملائكة السابحون المسبحون لذواتهم ونفوسهم البغيضة“.

واختتمت منشورها قائلة: “اتقوا الله وانتهوا عما تفعلون في خلق الله وتذكروا قوله تعالى: (وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍۢ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شفاعة وَلَا يؤخذ منها عدل وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ)”.