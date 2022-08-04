انت الان تتابع خبر اعرف أسعار تذاكر حفل مايا دياب في العلمين الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة المنظمة لحفل المغنية اللبنانية مايا دياب، عن أسعار تذاكر الحفل المقرر إقامته غدًا الخميس، في مدينة العلمين الجديدة.

وقد تم تقسيم تذاكر الحفل إلى فئتين، الفئة الأولى هي فئة standing Lounge وسعر التذكرة بها 1500 جنيه، والفئة الثانية هي فئة High Table وسعر التذكرة بها 2400 جنيه، وفي حال زيادة عدد الأفراد على الطاولة؛ فعلى كل فرد سداد 600 جنيهًا.

مايا دياب تروج لحفلها في الساحل الشمالي

روجت المغنية اللبنانية مايا دياب لحفلها في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، من خلال نشرها الملصق الدعائي للحفل على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأرفقت معه التعليق التالي: “اقوني الأسبوع الجاي نهار الخميس بالساحل الشمالي لنرقص ونفرح مع بعض بليلة مش متل غيرها”.

يُذكر أن أخر أعمال مايا دياب كان كليب “الكعب العالي”، والذي طرحته على منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”، والأغنية من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وأخرج الكليب شيرين خوري.