انت الان تتابع خبر رد غير متوقع من داليا شوقي على انتقادات الجمهور لها.. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا على الفنانة داليا شوقي، وذلك بعد انسحابها من إحدى حلقات برنامج ” The Blind Date Show”.

وتقوم فكرة البرنامج على جدار يفصل بين شخصين لا يعرفان بعضها البعض، يحاور كلًا منهما الآخر عن أسلوب المعيشة والحياة بشكل عام، وكان الشاب الذي تمت استضافته مع داليا شوقي يُدعى يوسف رسلان، وتبين من أولى لحظات الحلقة عدم وجود تفاهم بينهما.

وأبدت داليا شوقي رفضها لأسلوب يوسف رسلان بانسحابها من الحلقة أكثر من مرة، وهو ما جعل المتابعون ينتقدونها وينتقدون أسلوبها العصبي، ويتهمونها بالغرور.

وقد خرجت داليا شوقي للرد على منتقديها من خلال خاصية ستوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنسجرام” قائلة: “إزيكوا يا بني آدمين، بفكركم بس بحاجة بسيطة، لتقل خيرا أو لتصمت، كونوا طيبين، جربوها كده، بسيطة وسهلة وجميلة أوي، وصدقوني هتدعولي بدل ما في ناس بتدعي عليا، حقيقي مش قادرة أستوعب ليه وبعدين خليكوا لذاذ وخفاف كده”.

وتابعت: “الحياة قصيرة ومش مستاهلة، ومتنسوش أن الكلمة الطيبة صدقة، ليلتكم سعيدة، هروح أسمع مزيكتي شوية”.