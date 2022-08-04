انت الان تتابع خبر بعد ظهور امرأة تدعي أنها زوجته.. مصطفى درويش: ده مرار طافح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبدى الفنان مصطفى درويش اندهاشه من امرأة ظهرت فجأة تدعي أنها زوجته، مؤكدًا أنه لم يسبق له الزواج طوال حياته.

حيث نشر “درويش” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “مش فاهم يعني واحده ماشية بتقول إنها مراتي، وأنا عمري ما اتجوزت أصلا، هي عارفه اكتر مني يعني ده ايه النيله دي والمرار الطافح ده”.

ثم أعاد مصطفى درويش نشر هذا المنشور وعلق عليه قائلًا: “ربنا يستر وميطلعش عندي عيال راميهم بالمرة”.

يُذكر أن الفنان مصطفى درويش، كان قد شارك في مسلسلين عُرضا في سباق رمضان 2022، الأول هو مسلسل “راجعين يا هوى” والذي شارك في بطولته مع خالد النبوي، نور، هنا شيحا، أنوشكا، وفاء عامر، طارق عبد العزيز، أحمد بدير، سلام جمال، سلمى أبو ضيف، نور النبوي.

إلى جانب مشاركته في بطولة مسلسل “سوتس بالعربي” مع كلًا من آسر ياسين، ريم مصطفى، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، تارا عماد، وهو من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.