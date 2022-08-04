انت الان تتابع خبر بالفيديو.. ريهام عبد الغفور: هذا هو أمتع مسلسل قدمته في حياتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، أن النجاح الذي حققه مسلسل “وش وضهر” فاق توقعات فريق العمل، معربة عن سعادتها لنجاحه، ولأنه نال إعجاب الجمهور.

وأضافت “ريهام” خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج “كلاكيت” المُذاع على إذاعة نجوم إف أم، أن مسلسل “وش وضهر” هو أمتع مسلسل قدمته في حياتها، مشيرة إلى أن طبيعته الكوميدية الرومانسية جعلت كواليسه مرحة، عكس مسلسل “منعطف خطر” والذي احتاج إلى تركيز شديد لأن أجواءه حزينة.

ووصفت ريهام عبد الغفور نفسها بالمحظوظة، لأنها تشارك في أعمال ناجحة هذا العام، ومنهم مسلسل “أزمة منتصف العمر” الذي انتهت من تصويره، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المُقبلة، ويشاركها بطولته كريم فهمي ورنا رئيس، وهو من إخراج كريم العدل.

يُذكر أن مسلسل “وش وضهر” حقق ردود أفعال إيجابية عند عرضه، وهو من بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، شريف دسوقي، إسلام جمال، محمود قابيل، ميمي جمال، ثراء جبيل، وهو من تأليف ورشة سرد، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله وإخراج مريم أبو عوف.