انت الان تتابع خبر بعد إعتزاله الغناء وإتجاه للإنشاد الديني ، فارس حميدة: الغناء حرام وينقص من حسناتي ونقابة المهن الموسيقية تتوعد برد قاسي على تصريحاته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد وكيل أول مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في مصر ، السيد حمادة ابو اليزيد ، أنه سيحقق مع مغني المهرجانات المعتزل ، فارس حميدة ، وذلك بسبب تصريحات الأخير بشأن حرمة الغناء.

وقال وكيل أول نقابة الموسيقيين أبو اليزيد : "هو الإنشاد دا مش يعتبر غناء يبقى هو يناقض نفسه، سأحقق في الموضوع وسأطلبه للتحقيق".

وكان الفنان المعتزل فارس حميدة ، قد صرح في وقت سابق يفيد بأن الغناء حرام وينقص من حسناته بقوله : "الحلال باين والحرام باين، وكلنا عارفين إنه الأغاني والغناء حرام، أنا بفكر في الموضوع من منظور تاني، موضوع الغنى ده، هيتحط في ميزان حسناتي ولا سيئاتي؟ وده كل الموضوع بالنسبالي، ولو فكرنا فيها هنلاقي أنه مش هيتحط في ميزان الحسنات خالص"

وخلال الأيام السابقة ، أعلن حميدة ، الشهير بأغنية "مفيش صاحب بيتصاحب"، تركه للمجال الفني نهائيا والتوجُّه للإنشاد الديني، من خلال منشور عبر حسابه في "فيسبوك"، وطرح أول أناشيده الدينية بعنوان: "العليل – فكيف السبيل إلى أن أتوب".

وأرفق كليب " العليل" جاء فيه : ”مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة فى عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة إلى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل“.وأضاف: "أنا قد تبت إلى ربي وأرجو من الله القبول، اللهم إني بريء من ذلك، اللهم نسألك الثبات".