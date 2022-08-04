انت الان تتابع خبر بعد أن كان يملك الملايين أصبح مهدداً أن ينام على الرصيف ويتمنى الموت.. فنان شهير يصدم الجميع في الوسط الفني ويكشف تفاصيل أزمته المادية التي دمرت حياته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان المصري شريف خير الله تفاصيل الأزمــة المادية التي مر بها خلال أربع سنوات، بسبب قلة الأدوار المعروضة عليه.

شريف خير الله قال، في حواره ببرنامج “الستات” على قناة “النهار”: “بعت كل حاجة بداية من العربية، على أمل هيحصل تطور، وفلوس العربية خــلصت، وعندي التزامات ومصاريف مدارس وعيال فبعت بيتي”.

وكشف أنه خــاف أن يصل به الحال للنوم على الرصيف، حيث قال: “حسيت إني ممكن أنام على الرصيف في وقت من الأوقات، وطول الأربع سنين ماقولــتش شــكوتي لحد”.

كما تحدث عن أزمــته الصحية الأخيرة، بقوله: “تعرضت لظرف مش لطيف لما عملت حــادثة مــوت، ودخلت في غــيبوبة وأصبت بكــسر في الجمجمة ونزيـــف في المخ، وفقـــدان ذاكرة لحظي لمدة أسبوع أو 10 أيام”.

وأضاف : “كان عندي يقــين إن ربنا مــش هيسيبني، لكن في نفس الوقت كنت بقول وأنا بنام بالليل يا رب كــفاية أنا عايز أمشي من الدنيا”.

شريف خير الله يكشف تعــرضه لأزمــة مادية:

وكان قد تصدر الفنان المصري شريف خير الـله قائمة الأكثر بحثا على محرك جوجل، العام الماضي، بعد إعلان تلقيه عرض عمل كسائق تاكسي، بعد ابتعاده عن المشاركة في أي عمل فني منذ ثلاث سنوات، وتدهور أحواله المالية بشدة، ووجه رسالة حـزينة للوسط الفني.

شريف نشر عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك، قائلاً: بعد توقف عن العمل 3 سنين، جالي شغل جديد أفهم فيه.. سواق تاكسي في تركيا.. أحسن من العيش بالسلف والدين.. لما أمـوت زغرطوا عليه وافرحوا.

وبعد تصدر اسم شريف ترند السوشيال ميديا وموقع جوجل، قام بحذف الرسالة، ويبدو أنه تلقى اتصالا من نقابة المهن التمثيلية في مصر، التي تتدخل في مثل هذه الحالات، وتطلب حذف أي منشور يمثل إساءة للوسط الفني، على أن تقوم بحل المشكلة.

وبالفعل تدارك شريف الموقف وأكد أن رسالته الحزينة كتبت بصيغة ساخرة من أوضاع نجوم الفن المصري الآن وأضاف: اللي كتبته كان من باب السخرية والتريقة، أنا قلت هشتغل سواق تاكسي في تركيا وأنا أساسًا معرفش أشتغل سواق تاكسي في مصر.