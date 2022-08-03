انت الان تتابع خبر ملكة مشاهد الاغراء في الأفلام العربية وسبب اعتزالها.. قصة مديحة كامل قطة الشاشة المصرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بداية انطلاقة مديحة كامل في عالم عروض الأزياء، ولكنها تحولت بعد ذلك إلى التمثيل، وتمكنت من حصد شهرة واسعة للغاية عبر أفضل أدوارها في السينما، التلفزيون وعلى خشبة المسرح أيضًا، وفي السطور التالية نذكر لكم معلومات عن النجمة مديحة كامل في يوم ميلادها.

في عام 1990، تألقت بدور الغجرية شوادر في فيلم الجريمة "شوادر" للمخرج إبراهيم عفيفي، وأيضًا لعبت البطولة بدور توحيدة في فيلم التشويق والإثارة "السقوط" للمخرج عادل الأعصر، وكان لها البطولة في السهرة التلفزيونية "السرداب". وفي العام التالي، ظهرت بدور البطولة في فيلم "المزاج"، وفي عام 1993، أدت البطولة في آخر أعمالها فيلم الإثارة "بوابة إبليس" للمخرج عادل الاعصر، إلى جانب محمود حميدة وهشام عبد الحميد، ثم اعتزلت الفن.