انت الان تتابع خبر ليست حسناء ومثيرة فقط إنما ثرية ومن ضمن الأغنياء لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنانة نسرين طافش الثانية عربيا ً..ثروتها وصلت مبلغ فلكي لن تتوقعه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توصلت دراسة تابعة لأحد "مراكز رصد ثروات الفنانيينً حول ثروة الفنانة السورية نسرين طافش ، بعد فحص ممتلكاتها العقارية ومجوهراتها وقيمة تعاقداتها الفنية والإعلانية.

وأشارت الدراسة أن الفنانة. نسرين طافش ، بحسب رقم ثروتها ، تتربع المركز الثاني خلف الفنانة اللّبنانيّة هيفاء وهبي، التي تعد كأغنى فنانة عربية إذ تقدّر ثروتها بحوالي 900 مليون دولار.

وتعد الفنانة السورية نسرين طافش نجمة من نجوم الجيل الجديد ولمع اسمها في عالم الفن سواء في التمثيل أو الغناء وحققت نجاحات كبيرة.