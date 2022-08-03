انت الان تتابع خبر بدون ريجيم.. تعرف على سر رشاقة وجاذبية ياسمين صبري وتخلصها من وزنها الزائد خلال أسابيع.. لن تصدق ما هي طريقتها؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثيراً ما يبحث الجمهور على سر رشاقة وجاذية الفنانة ياسمين صبري، والطرق التي تعتمدها النجمة للتخلص من الوزن الزائد ولاعتماد الرشاقة التي لطالما حلمت بها كل فتاة.

ومنذ مدة اتخذت ياسمين صبري قراراً باستعادة رشاقتها والحصول على المقاييس المثالية فتابعت مع مدرب خاص تمارين شد عضلات الجسم وتحسين ليونته عبر تحفيز الدورة الدموية ولجأت الى اليوغا واستبدلت نظامها الغذائي بطريقة عيش صحية.

وعانت ياسمين صبري في السابق من الوزن الزائد شأنها شأن العديد من الفتيات حول العالم، لكن ياسمين قررت التخلص منه من خلال ممارستها الرياضة بشكل مكثف، حيث تشارك متابعيها بأهم التمارين التي تقوم بها، والتي تعمل على نحت جسمها، كما تميل ياسمين لممارسة رياضة اليوغا حيث تعمل بعض أنواع تمارين اليوغا على حرق الدهون، وبالتالي خسارة الوزن.

ولذلك لا تهمل ياسمين هذا الجانب المهم من روتين حياتها اليومي، ومهما كان جدولها مزدحماً بالأعمال، كما تميل لممارسة الرياضة بالهواء الطلق، ومن بين الرياضات التي تواظب ياسمين على ممارستها: الملاكمة، ورفع الأثقال للحصول على القوام المنشود، والمحافظة على شكل جسمها الرياضي الحالي، حيث تتمتع بجسم مشدود.

وقالت الفنانة ياسمين صبري خلال برنامج صاحبة السعادة مع «إسعاد يونس» على قناة «CBC» أنها مؤخراً بدأت تطبخ بزيت الزيتون للحفاظ على رشاقتها.