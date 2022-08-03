بلوك الساحرة الشريرة.. دومينيك تروج لمسرحيتها الجديدة «شيكو لولو»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 09:28 مساءً - أزاحت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، الستار عن البرومو الترويجي الأول لمسرحيتها الجديدة «شيكو لولو»، والمقرر عرضها قريبا، داخل مصر وعدد من الدول العربية.

وشاركت دومينيك، جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، برومو العرض المسرحي الجديد «شيكو لولو»، وعلقت عليه قائلة: «قريبا في مصر وكل البلدان العربية مسرحية شيكو لولو.. شوفوا إزاي سحرت الناس كلهم».

وخطفت دومينيك الأنظار إليها فى البرومو الترويجي للعمل بلوك الساحرة الشريرة، بعدما ظهرت بشخصية أنجلينا جولي التى جسدتها في فيلم «Maleficent»، بينما يجسد علاء مرسي وشريف باهر شخصيتي أوليفر هاردي وستان لوريل أصحاب الشخصيات الكوميدية الشهيرة "لوريل وهاردي"، بينما جسد الفنان محمد الصاوي شخصية روان أتكينسون الشهير بشخصية "مستر بين"، فيما جسد الفنان حسن عبدالفتاح شخصية «عزباوي».

مسرحية «شيكو لولو» تدور فى إطار كوميدي تشويقي، وهي من بطولة دومينيك حوراني، شريف باهر، علاء مرسي، محمد الصاوي، حسن عبدالفتاح، كريم خالد، جينا طوبار، سايكو، وعدد آخر من النجوم، موسيقي محمود الشابوري، بوست برودكشن محمود مهدي، استعراضات مها عبدالرحمن، إضاءة عمرو يماني، إشراف عام دينا خورشيد وأحمد دياب، من إنتاج ياسين مكي، تنفيذ «dfilmproudction»، تأليف إيهاب ناصر، إخراج علاء مرسي.

وطرحت دومينيك، مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «خروفي» احتفالا بعيد الأضحى المبارك الماضي، وحققت الأغنية نسب مشاهدات عالية بموقع «يوتيوب».

وتتواجد حاليا دومينيك حوارني، فى الساحل الشمالي لإحياء عددا من الحفلات الغنائية المميزة، كان آخرها الحفل الضخم الذي أحيته الأسبوع الماضى، وتألقت فيه بباقة متنوعة ومميزة من أهم أغانيها، وشهد الحفل تواجد جماهيري كامل العدد، احتفالا بأجواء الصيف.