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اتفرج – هنا الزاهد جرحت قلوب الشباب بالتايجر القصير

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رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

 

وظهرت هنا الزاهد خلال عطلتها الصيفية ،  حيث ارتدت تشيرت من اللون الأخضر والمكشوف من منطقة الصدر والبطن وجيب قصر فرق الركبة كشف عن افخاذها من اللون التايجر ، واستخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وحصلت علي الكثير من التعليقات مثل مهما ايه الحلاوي دييي ايه الطعامه ديييي-هنونه الحلوه

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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