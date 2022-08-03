انت الان تتابع خبر اتفرج – هنا الزاهد جرحت قلوب الشباب بالتايجر القصير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

وظهرت هنا الزاهد خلال عطلتها الصيفية ، حيث ارتدت تشيرت من اللون الأخضر والمكشوف من منطقة الصدر والبطن وجيب قصر فرق الركبة كشف عن افخاذها من اللون التايجر ، واستخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وحصلت علي الكثير من التعليقات مثل مهما ايه الحلاوي دييي ايه الطعامه ديييي-هنونه الحلوه