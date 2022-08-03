انت الان تتابع خبر اتفرج – مني فاروق تفاجئ جمهورها بفيديو لا يتوقع من الساحل الشمالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر فيديو جديد لها علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت مني فاروق مرتدية فستان كاروهات يغلب عليها اللون البرتقالي مكشوف منطقة الصدر وكانت تقوم بتمثيل دور للفنانة روبي في الساحل الشمالي ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج مع ربط شعر بندانة من اللون البرتقالي أيضا.

وعلقت على الصور قائلة خليك حسيسي، بالاضافة إلي أنها لم تسمح لجمهورها ومحبيها بالتعليق على تلك الصور حيث أنها قامت بإغلاق خاصية التعليقات أمامهم.