انت الان تتابع خبر من هي ناي البرغوثي؟.. معلومات كتيرة عنها بعد تأجيل حفلتها بدار الأوبرا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر اسم المطربة الفلسطينية ناي البرغوثي على محركات بحث جوجل، وهذا بعد تأجيل حفلتيها في القاهرة والإسكندرية، ويريد الجميع معرفة الكثير من المعلومات عنها، ويصل عمرها لـ 26 عاماً، وتعد من الشخصيات الهامة في دار الأوبرا المصرية.

من هي ناي البرغوثي؟

وتعتبر الفنانة ناي البرغوثي من أشهر الفنانين الفلسطينين ونشأت في عائلة فنية مميزة، وهي ولدت في عام 1996، وكانت والدتها أول أستاذة غناء لها، وعن طريقها تعرفت على الأغاني المصرية بنفس الطابع الطربي، كأدوار محمد عثمان والعديد من الموشحات لـ سيد درويش، وأوقعتها هذه الاغاني في حب مصر والموسيقى العربية الكلاسيكية، وهذا حسب حوار سابق لها، وبسبب الموهبة الفطرية عندها غنت أول حفل منفرد لها وهي في سن الـ 13 عام.

وهي درست الموسيقي في معهد ادوارد سعيد الوطني في سن الـ 7 سنوات، ودراستها كانت في المعهد بمثابة فرصة كبيرة، ووفرت لها السفر ولقاء اساتذة الموسيقى الأكاديميين حول العالم، وأيضاً تقدم العديد من الحفلات في فلسطين وخارجها.