انت الان تتابع خبر اتفرج .. الجمهور يعنف ندى الكامل.. تفاصيل تحريفها آية قرآنية وحرق وشها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عدد كبير من رواد السوشيال ميديا تفاجئوا بسيدة الأعمال ندى الكامل، بأنها نشرت صور لها وهي تظهر تعرضها إلى حروق وإصابات كثيرة في وجهها، وأوضحت الصور مدى الحروق التي تعرضت لها، وأيضاً مدى الضررر الذي تعرضت لها ووجها محروق.

تعرض ندى الكامل لحروق في الوجه

وحرصت سيدة الأعمال ندى الكامل وهي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، على نشر من خلال خاصية الأستور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، صور لها تظهر كل ما أصابها في وجهها من حروق، وهي ترجع السبب للحسد، وعلقت على الصورة قائلة “ومن شر ناظر إذا نظر.. ومن شر ماكر إذا مكر”.

الجمهور يعنف ندى الكامل بسبب تحريف الآية القرآنية

وقابل جمهور السوشيال ميديا منشور ندى الكامل بالهجوم الكثير بعد اتهامات كثيرة لها بأنها تحرف الآية القرآنية “ومن شر حاسد إذا حسد”، وظهر في المقابل رأي وتعنيف المتابعين لها، ووجود رأي آخر أنها لن تقصد أن تحرفه من الأساس ولكنها لا تحفظ الآية أو أرادت اللعب باللغة لترسل رسالة إلى شخص ما.