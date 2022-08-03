وزير السياحة والآثار يشهد العرض الجوي Pyramids Air Show 2022 بمنطقة أهرامات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 02:23 مساءً - - د. خالد العناني: نوجه الشكر للقوات المسلحة على هذا العرض الجوي الرائع Pyramids Air Show 2022

شهد، صباح اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فعاليات العرض الجوي (Pyramids Air Show 2022) بمنطقة أهرامات الجيزة، والذي نظمته وزارة الدفاع ممثلة في القوات الجوية، بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والفريق محمد عباس قائد القوات الجوية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والأستاذ أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، وعدد من قادة القوات المسلحة، وقيادات وزارة السياحة والآثار.

وعلى هامش حضوره العرض الجوي (Pyramids Air Show 2022) وجه الدكتور خالد العناني الشكر للقوات المسلحة، والقوات الجوية المصرية والقوات الجوية الكورية الجنوبية، على تنظيم هذا العرض الجوي الرائع (Pyramids Air Show 2022) واختيارها لمنطقة أهرامات الجيزة حيث تم تقديم مجموعة من العروض الجوية المتميزة.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن العرض الجوي يمثل ترويجاً كبيراً للسياحة المصرية بوجه عام ولمنطقة الأهرامات هذا المكان الأثري العظيم على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع القوات الجوية لتنظيم فاعليات أخرى سواء قفز بالمظلات أو عروض جوية فوق سماء مصر بمختلف المناطق السياحية.

وقد حلقت الطائرات المشاركة، أثناء العرض، في سماء القاهرة الكبرى في عروض جوية مبهرة، حيث شارك في العرض فريق النسور السوداء من كوريا الجنوبية (Black Eagles) بعدد من الطائرات التي نفذت عدداً من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصري (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصري (حورس) عروضاً جوية مبهرة، وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان.

كما شاركت الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة.