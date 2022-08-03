اليوم طرح فيلم تسليم أهالي في السينمات.. آخر أعمال الراحلة دلال عبدالعزيز



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - يبدأ اليوم عرض فيلم تسليم أهالي في السينمات المصرية، وهو آخر عمل شاركت في بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز برفقة ابنتها دنيا سمير غانم وهشام ماجد وغيرهم.

وظهر علي صورة البوستر الرسمي وفي الفيديو الدعائي لفيلم تسليم أهالي الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، بصحبة ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان بيومي فؤاد، وهشام ماجد.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم تسليم أهالي، للفنانة دنيا سمير غانم، البرومو الرسمي للعمل المقرر عرضه بالسينمات بدءًا من اليوم، كما سيقام عرض خاص بحضور صنّاعه في دبي والسعودية قريبًا.

ونشرت الشركة المنتجة لفيلم برومو تسليم أهالي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وظهرت فيه الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في آخر أعمالها الفنية قبل وفاتها.

تدور قصة فيلم تسليم أهالي في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج “طبيب بشري” والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.