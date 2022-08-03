نجم التسعينيات ”فارس” يعود للساحه الفنيه باغنيه جديده ”عصبي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - طرح المطرب "فارس" أغنيته الجديدة "عصبي" عبر موقع يوتيوب بعد فترة غياب طويلة أمتدت لسنوات.

فارس الذي خطف الأنظار بأغانيه الخفيفة والمرحة في التسعينات وبداية الألفية من مواليد (20 أبريل 1967 بالإسكندرية.

بدأت مسيرة سيد محمود رياض فارس الجبيلي، الشهير بفارس، بالدراسة في كلية الهندسة بجامعة القاهرة حتى تخرج منها حاصلا على البكالوريوس عام 1990.

حياته الفنية كانت أول خطواتها منذ ٣٥ عاما بالغناء مع الفنان الكبير حميد الشاعري عام 1987، حينما أصدر ألبوم "هكتبلك" والذي احتوى على أغنية "يا جميل ياللى" التي حققت نجاحا كبيرا في تلك الفترة.

له مشاركة سينمائية من مقعد البطولة في فيلم "جالا جالا" الذي عرض للمرة الأولى في دور العرض في 30 مايو عام 2001، كما شارك في فيلم بحبك وبموت فيك عام 2005.

وقد تم بث الأغنية عبر يوتيوب منذ ساعات وقد لوحظ اختفائها من على يوتيوب عدة مرات خلال الساعات الماضية، وقام بعض اليوتيوبرز بإعادة بث الأغنية بشكل غير رسمي بعد توقف عرض الأغنية.