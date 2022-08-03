ننشر تفاصيل وأسعار تذاكر حفل ملاذ بساقية الصاوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 08:22 صباحاً - يحيى فريق ملاذ حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح ساقية الصاوى يوم الجمعة المقبلة الموافق 5 أغسطس فى تمام الساعة 8 مساء، ويصل سعر التذكرة إلى 90 جنيهًا.

ملاذ” هو فريق "روك عربى" تكون فى 2014 على يد محمد عبد الرازق عازف جيتار وملحن ومؤلف أغانٍ وصديقه عمرو بشر عازف ليد جيتار، وكان لديهم نفس الشغف لموسيقى الروك والميتال.

تعرف محمد عليه منذ 2012 عندما شارك معه فى مشروع موسيقى آخر وتركيز الفريق الأساسى وهدفه هو تقديم موسيقى الألتيرنيتيف روك والهارد روك بكلمات عربية بطريقة يقبلها المستمعون مهما كانت خلفيتهم الموسيقية.

قاموا بتسمية فريقهم "ملاذ" للهروب من تعب العمل ومشاغل الحياة، كما أن الملاذ بالنسبة إلى الجمهور هو الملجأ الذى يهربون إليه من الأغانى السطحية المكررة.