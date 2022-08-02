انتشار صورة للفنان عمرو دياب وهو يعمل جزارًا بثياب رثة.. والصدمة بكشف حقيقتها.. فيديو وصوره

انت الان تتابع خبر انتشار صورة للفنان عمرو دياب وهو يعمل جزارًا بثياب رثة.. والصدمة بكشف حقيقتها.. فيديو وصورهوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل إنها للفنان والهضبة عمرو دياب، وهو يعمل جزارًا بثياب رثة وموسخة، ما صدم الجميع.

غير أن الحقيقة فيما بعد كشفت عن كل شيء.

فمن اعتقدتم أنه عمرو دياب، هو ليس إلا شبيهًا له.

ومحمد عبد الله هو الشبيه الثالث للهضبة بعد أن تم نشر صور في السابق لشخصين يشبهانه، ليضعه المهندس محمد جمال بسيوني أحد رواد العمل التطوعي في مصر، في صدارة حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ كونه قام بنشر الصور في الساعات القليلة الماضية.

ويعمل محمد عبد الله جزاراً في محافظة الشرقية، وهي مسقط رأس عائلة عمرو دياب أيضًا، ولكن لا توجد صلة قرابة بينهما، كما لا يتمتع بموهبة الغناء مثل الشبيهين السابقين.