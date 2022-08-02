انت الان تتابع خبر بالدلائل تاريخ محمد رمضان مليئ بإتهامات التطبيع مع إسرائيل.. ليست المره الاولى الذي يظهر بها بصحبة شخصية إسرائيلية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التطبيع مع إسرائيل.. اتهام واجه الفنان محمد رمضان عدة مرات، لعل آخرها بعد ظهوره محتضنا فتاة إسرائيلية تُدعى مايا زكريا والتي زعم البعض أنها مجندة في الجيش الإسرائيلي.

ولم تكن هذه المرة الأولى من نوعها التي يظهر بها محمد رمضان بصحبة شخص إسرائيلي، إذ سبق وظهر وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي عُمير آدم، وواجه رمضان حينها حملة شرسة من الهجوم والانتقادات.

والتمس البعض العذر لـ محمد رمضان، وأكدوا أنه التقط الصورة دون معرفة جنسية عُمير، ولكن اتضح الأمر عكس ذلك، إذ نشر صورة مجددًا عبر حسابه على انستجرام رفقة اللاعب الإسرائيلي الشهير ضياء السبع، وواجه الحملة ذاتها للمرة الثانية، والتزم محمد رمضان الصمت ولم يعلق على هذه الانتقادات كعادته.

ليتكرر السيناريو للمرة الثالثة بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرقص في حفل رفقة عدد من الإسرائيليين على أنغام الأغنية القومية لـ إسرائيل هافا ناجيلا وبالطبع تعرض لحملة أشد قوة مما سبق وواجه اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل.

وها هو محمد رمضان يعود لإثارة الجدل مجددًا عقب ظهوره مع مايا زكريا الفتاة اليهودية، ولكن لم يلتمس الجمهور العذر له هذه المرة، إذ ظهر وهو يحتضن مايا مما يدل على قربه لها وبالطبع معرفته بأنها إسرائيلية، وكالعادة لا يلتفت محمد رمضان لمثل هذه الانتقادات بل يستمر في إحياء حفلاته ولم يبد اهتمامًا للتعليق على الأمر.

ولعله يعتقد أن الانتقادات ما هي إلا ضريبة الشهرة وأن حياته شيء شخصي لا يخص أحدًا آخر.. حسبما قال في تصريحات تليفزيونية سابقة: كل الناس بينزلوا صورهم على فيسبوك وأنا بنزل صوري لأني مش هغش الجمهور.. وهي دي حياتي أنا راجل حر!