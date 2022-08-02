انت الان تتابع خبر الفنان باسم سمرة :قضية الفن حرام بدات بالتلاشي وهزه النجمه المصريه اجمل نساء الدنيا بالنسبه لي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مضيفاً أن هذه الفكرة ، في طريقها للنهاية وقد بدأت بالتلاشي ، مع إزدياد حالة الوعي بشكل كبير بين الناس.

ووصف الفنان باسم سمرة ، الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور بـ أجمل نساء الدنيا وأنه سعيد بتعاونه معها ، في مسلسل "منعطف خطر".

وأضاف أنها صديقة مقربة له منذ تعرفه عليها قبل 11سنة ويشعر بإرتياح كبير معها ..مشيراً أنها تجمع بين جمال الأخلاق الملامح ومسلسل " منعطف خطر" كان فرصة بالنسبة له ؛ لأنه جمعه ريهام عبدالغفور.

وكان باسم سمرة قد شارك مع النجمة ريهام عبدالغفور في مسلسل منعطف خطر ، مقدماً دور زوجها ، والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج سدير مسعود ، وضم عدد كبير من الفنانين.