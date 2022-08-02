انت الان تتابع خبر اشتعال النيران بسيارة الممثل عبدالله التركماني وهذا مصيره والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقلق الفنان الكويتي عبدالله التركماني جمهوره بعد ان صدمهم وكشف عن تعرضه لحادث خطير كاد ان يودي بحياته، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه في انستغرام، وثق فيه الحادث الذي تعرض له.

وظهر في اللقطات التي نشرها عبدالله التركماني، اشتعال النيران في سيارته، ولقطات بعد اطفائها، وأكد في تعليقه الذي ارفقه مع الفيديو، انه كان يقود سيارته في طريق عام عندما لاحظ ان مقدمة سيارته تشتعل، فتدارك الأمر في الحال وترجل من سيارته قبل ان تشتعل بالكامل، وتمكن من جمع بعض مقتنياته كالأوراق الرسمية، وساعته، ومحفظته، وعلق قائلا: " على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب"، مؤكدا ان دعوات والديه انقذته.

تفاعل المتابعون مع الفيديو الذي نشره النجم الكويتي، متمنين له السلامة، وعدم التعرض لأي أذى، واكد البعض ان الحادث الموثق في الفيديو مرعب كاد ان يودي بحياته، لولا لطف الله.

من هو عبدالله التركماني؟

ممثل ومخرج كويتي، متزوج من مقدمة برامج يمنية تدعى حبيبة العبدالله، بدأت حياته الفنية في وقت مبكر، أثناء دراسته الجامعية، وقدم حينها مجموعة من العروض المسرحية، اما انطلاقته الفعلية في التمثيل، بدأت عام 2005، شارك خلالها بالعديد من الأعمال في المسرح والتلفزيون، والإخراج، وصلت الى31 عملًا تمثيليًا، عملًا إخراجيًا، كما انه عمل كمؤلف، حاصدا العديد من الجوائز.

ومن المسلسلات التي قدمها الفنان عبدالله التركماني: عرس الدم، بعدك طيب، عيون الحب، وغيرها، ومن المسرحيات: خارج منطقة التغطية، مثلث الموت وغيرها الكثير.