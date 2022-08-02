انت الان تتابع خبر المسرح الشمالي .. "شرقيات" تستعيد زمن الطرب الجميل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد المسرح الشمالي إحياء ليلة طربية غنائية بامتياز، أحيتها فرقة شرقيات، والفنانين: علي حمادة، بيسان كمال، ومجد أيوب حازت على إعجاب وتفاعل الجمهور معها.



وفي مشاركتها الأولى بمهرجان جرش للثقافة والفنون قدمت فرقة شرقيات وصلات غنائية لفنانين وملحنين عرب كبار، وقدمت الفرقة مجموعة من الأغنيات العذبة للفنان اللبناني ملحم بركات.

كما قدمت مجموعة من أغاني للفنان فريد الأطرش يا وحشني، رد علي، وفقرة من الزجل اللبناني، إضافة لمعزوفة شروق للفنان هاني مهنا، ومعزوفة مدلي ومقاطع من أغاني الفنانة المصرية أم كلثوم، وختمت الفرقة مشاركتها مع الفنان والملحن المصري عبد الحليم حافظ.



يشار إلى أن الفرقة متخصصة بالغناء والمعزوفات الشرقية.



وقدم الفنان علي حمادة وصلات غنائية لفنانين عرب وأغاني وطنية، شاكرا إدارة المهرجان ونقابة الفنانيين على إفساح المجال لأكبر عدد من المطربين للمشاركة بالمهرجان، وإبراز المواهب الأردنية.وأطربت الفنانة بيسان كمال الجمهور باغنيتها شو أقلك، وأغانيات لفيروز وماجدة الرومي، مشيرة إلى أن هذه الدورة مميزة وحققت إضافة نوعية بحجم المشاركين من فناني أردنيين وعرب.



أما الفنان محمد أيوب فاسمع الجمهور مجموعة من أغانيه، بدِّك تتزكريني، وأغنيته الجديدة قولك خلص، مقدرا لإدارة المهرجان ونقابة الفنانين إتاحة المجال لمشاركة اكبر قدر من الفنانين وتنوع فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته السادسة والثلاثين.



عروض يوم غد الثلاثاء/ المدرج الشمالي



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