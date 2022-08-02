انت الان تتابع خبر أزمة كبيرة في فيلم أهل الكهف مجدداً.. منتج الفيلم متهم بالنصب.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أن أزمة فيلم أهل الكهف المصري، لم تنتهِ بعد على خير، وذلك بسبب اتهام منتج الفيلم بالنصب على العديد من الأشخاص.

في التفاصيل، يبدو أنّ أزمة الفيلم السينمائي “أهل الكهف” ستنفجر على الساحة في الفترة القليلة المقبلة، بعدما اشتعلت في الكواليس بين صنّاع العمل، حيث قرّر بعض الأطراف الحديث علناً، كي يعرف الجمهور الأسباب الحقيقية التي تعطّل استئناف تصويره حتى يخرج إلى النور.

الأزمة بدأت تشتعل مجدّداً، بعدما أعلن السيناريست والمؤلف الغنائي أيمن بهجت قمر عن عقد مؤتمر صحافيّ في الأيام المقبلة، للوقوف على أزمة فيلم “أهل الكهف”، في ظلّ كثرة التساؤلات عن سبب عدم خروج الفيلم إلى النور، موضحاً في منشور له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنّ الأسباب شخصية، فليست رقابية أو خاصة بالدولة.

ويبدو أنّ هناك أزمة شخصية بين المنتج وليد منصور، كذلك المخرج عمرو عرفة والسيناريست أيمن بهجت قمر، فهناك قضية بينهم في أروقة المحاكم بشأن عملية نصب تعرض لها الأخيران من جانب الأول.

وبحسب مصادر جريدة النهار، أنّ الفيلم من الممكن أن يتمّ إنتاجه بدون وليد منصور في الفترة المقبلة، بعدما اتّخذ صنّاعه قراراً بظهوره للنور أيّاً كانت العقبات التي ستواجههما، إضافة إلى أنّهما لن يصمتا أكثر من ذلك، حيال حقوقهما المادية والمعنوية التي تسبّبت في تعطّل التصوير أكثر من مرة.

من جهةٍ أخرى، يبدو أنّ هناك جزء ثالث من مسلسل للموت، بحسب ما تمّ الكشف عنه مؤخّرًا.

في التفاصيل، حسمت الممثلة دانييلا رحمة الجدل حول إنجاز جزء ثالث من مسلسل “للموت”، بعدما حقّق الجزء الثاني نجاحاً جماهيريّاً كبيراً في لبنان والعالم العربي.

ونشرت رحمة مقطع فيديو، عبر حسابها في “إنستغرام”، مشوّقة الجمهور لأحداث الجزء الجديد، الذي سيُعرَض في الموسم الرمضاني 2023.

وبدت الممثلتان ماغي بوغصن ودانييلا رحمة مصابتَين بكدمات، وتظهر الدماء على وجهيهما، وهما مستلقيتان على شاطئ البحر، فيما تغوص رحمة في مشهد آخر في أعماق البحر.

وعلّقت رحمة على الفيديو قائلة: “ما بتعرف قيمة الحياة لتجرّب الموت”.

وتفاعلت الكاتبة #ندين جابر مع الفيديو، لتزيد من حماس الجمهور وتشويقه.