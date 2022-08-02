انت الان تتابع خبر بحفل غنائي مذهل ، الفنانة جينيفر لوبيز تحيي أولى حفلاتها بعد الزواج بإيطاليا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحييت الممثلة والمغنية الأمريكية ، جينيفر لوبيز ، أولى حفلاتها الغنائية ، من بعد زواجها من الممثل الأمريكي بن أفليك ، في حفل خيري لليونيسيف بإيطاليا ، ظهرت بإطلالة رائعة ، لفتت الأنظار.

وتصدرت الفنانة جينيفر لوبيز ، بحفلها الغنائي بإيطاليا عناوين الصحف العالمية ، بعودتها إلى نشاطها الفني ، وقدمت عرضًا رائعًا في الحفل الخيري الإنساني لمنظمة اليونيسيف.

وأطلت جينيفر ، مرتدية معطف الريش، وتخلت عنه فيما بعد، لتكشف عن إطلالة مزخرفة، ومكياج براق ، وطابقت المظهر مع ميكروفون أسود ، أسعدت الجمهور ونالت إعجابه بأدائها الرائع.

شارك في الحفل عدد من مشاهير هوليود أبرزهم، جيمي فوكس وليوناردو دي كابريو ونعومي كامبل وجاريد ليتو وفانيسا هادجنز وماي ماسك.

وتعد جينيفر لوبيز ‏؛ ممثلة، مغنية، منتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة وأيضا مصممة أزياء أمريكية مشهورة. وتعد الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود