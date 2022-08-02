أحدثهم إلهام الفضالة وزهرة عرفات.. نجوم قرروا إنهاء خلافاتهم الطويلة مع زملائهم!

انت الان تتابع خبرأحدثهم إلهام الفضالة وزهرة عرفات.. نجوم قرروا إنهاء خلافاتهم الطويلة مع زملائهم! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلافات كبيرة نشأت بين عدد من النجوم والنجمات خلال الفترة الماضية، وبعضها امتد لسنوات طويلة، وكانت تفاصيل تلك الخلافات محل اهتمام قطاع واسع من المتابعين، لكن في النهاية قرر أطراف تلك الخلافات إنهائها تمامًا والإعلان عن تصالحهم مع زملائهم مجددًا بعد أزمة طويلة، وكان أحدث هؤلاء النجمة الكويتية إلهام الفضالة وزهرة عرفات.

وبالرغم من لقاء النجمتين بالصدفة، إلا أنهما قررا إنهاء حالة الخلاف بينهما بحضور أميرة محمد، وقالت إلهام في الفيديو: "شوفو مين معي، والله دايماً جميلة"، لتؤكد بهذه الكلمات أنهما بدأتا صفحة جديدة وأنهت كل منهما الخلاف، فيما قالت زهرة لإلهام: "يقولون الصدفة خير من ألف ميعاد، القلوب اتصافت؟"، لترد إلهام مجددًا وتؤكد "اتصافت وهي قلبي".

وأكدت إلهام الفضالة أن زهرة عرفات قد أوضحت لها الأمور وحقيقة تصريحاتها، وأنها قبلت بوجهة نظرها تلك، وقررت إنهاء الخلاف وفتح صفحة جديدة معها، ولفتت إلهام إلى أنها كانت غاضبة من زهرة ولكن بعد أن شرحت لها وجهة نظرها نست كل ما حدث وأضافت: "أقسم بالله أنا صفحة جديدة لأن أنا قلبي أبيض.. أكون متعكرة ومتنرفزة.. لكن الكلام اللي صار بيني وبينك مسح كل هذا".

وسبق زهرة عرفات وإلهام الفضالة، النجمتين أحلام وأصالة، حيث نشبت بين كل منهما خلافًا مؤخرًا وقطيعة، وامتد الأمر إلى تراشق بالكلمات عبر حساباتهما، لكنهما حرصا على إنهاء هذا الخلاف بدعم من فاهد نجل أحلام، وتبادلت حينها النجمتين الرسائل التي تعبر عن احترامهما وحبهما المتبادل لبعضهما البعض، كما التقيا في أحد الحفلات مؤخرا ونال لقائهما تفاعل قطاع واسع من الجمهور.

النجم المصري بهاء سلطان، كانت قد نشبت أزمة بينه وبين المنتج نصر محروس قبل أكثر من 8 سنوات، وهي الفترة التي غاب فيها المطرب الشهير عن تقديم ألبومات غنائية جديدة في ظل رغبته في فسخ التعاقد مع نصر الذي يتمسك بتعاقده معه، بعد تعاون فني بينهما امتد لسنوات منذ اكتشاف محروس لبهاء وتقديمه لأول مرة في نهاية التسعينيات، وتبادل الطرفان الاتهامات قبل فترة وشهدت أزمتهما تدخل عدة أطراف للصلح بينهما، إلى أن انتهى الخلاف بالفعل بتدخل من النجمة إسعاد يونس التي استضافت النجمين في برنامجها "صاحبة السعادة" لتنهي الأزمة بينهما، كما حرص بهاء سلطان على الظهور مع نصر محروس في كليب جديد بعنوان "تعالى أدلعك".

النجمتين اللبنانيتين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور، كان قد وقع خلاف بينهما قبل سنوات لكنهما أنهيا الخلاف بينهما، حيث اجتمعت كل منهما في جلسة شهدت حضور عدد آخر من نجمات لبنان ومن بينهن ماغي بو غصن، وانتشرت وقتها عدة صور وفيديوهات للقاء، ووجّهت نادين قُبلة خاصة لسيرين لتُعلِن عن عودة الأمور لطبيعتها وإنهاء الخلافات تماما، كما تحرص النجمتين على تبادل التعليقات الجيدة باستمرار عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

مي العيدان الإعلامية الكويتية حرصت مؤخرًا كذلك على إنهاء خلافها مع الفنانة هدى حسين، وهو الخلاف الذي دام أكثر من 21 عامًا، ونشرت مي عبر حسابها بانستجرام صورة جديدة جمعتها بالنجمة الشهيرة بعد الصلح، وعلقت قائلة: "اليوم نلتقي على المحبة والصفاء وتبديد غيوم خلافات لا تستحق الذكر.. اليوم التقي عند أخي الفنان عبد العزيز المسلم بأختي والفنانة الراقية والمحترمة هدى حسين.. بعد أن اعتذرت لها عن خلاف لا يستحق دام أكثر من 21 عاما".