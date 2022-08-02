انت الان تتابع خبر درة تتألق في أحدث جلسة تصوير.. والمتابعون: الدلع كله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة التونسية درة، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة مميزة نالت إعجاب الآلاف من المتابعين.

وقد نشرت “درة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عدة صور، ظهرت بها وهي ترتدي فستان قصير لونه أصفر، واعتمدت مكياج ناعم، كما تركت شعرها ينسدل على كتفيها، وجاءت تعليقات المتابعون كما يلي: (الدلع كله)، (إيه الجمال ده)، (أروح فدوة لهل خلقة)، (أشيك واحدة).

يُذكر أن فيلم “جدران” هو أحدث الأعمال الفنية للفنانة درة، والذي تم عرضه على منصة واتش إت، وشاركها في بطولته نيكولا معوض، أحمد بدير، هند عبد الحليم، حنان سليمان، فراس سعيد، وهو من تأليف هيثم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة.