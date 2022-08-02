انت الان تتابع خبر بفستانها القصير وقدميها الحافية.. مي عمر تثير الجدل من جديد على إنستجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة مي عمر، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد أحدث إطلالة لها والتي تميزت فيها بالجرأة.

حيث نشرت “مي” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة ظهرت فيها وهي تجلس على سور، مرتدية فستان لامع قصير، وبقدمين حافيتين، وحقيبة يد صغيرة.

وقد نالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي “مي” على حسابها بإنستجرام، والذين تفاعلوا معها بالتعليقات والإعجابات.

يُذكر أنه من المقرر أن تستكمل مي عمر تصوير مشاهدها في أحدث أعمالها الفنية وهو فيلم “بنات رزق”، والذي تشارك في بطولته مع شيرين رضا، غادة عادل، أروى جودة، روجينا، والفيلم من تأليف إسحاق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل.