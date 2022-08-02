بالفيديو.. شريف خير الله يهاجم محمد رمضان: بطل منظرة

انت الان تتابع خبر بالفيديو.. شريف خير الله يهاجم محمد رمضان: بطل منظرةوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص الفنان شريف خير الله، على توجيه رسالة إلى الفنان محمد رمضان، فيما يخص استعراضه لممتلكاته وأمواله على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قال “شريف” أنه يشعر بالضيق من تصرفات محمد رمضان، على الرغم من حبه له، إلا أنه لا يصح أن يستعرض مظاهر الثراء أمام الناس.

وأضاف شريف خير الله خلال لقاءه في برنامج “الستات” المُذاع عبر قناة النهار، أن الله أعطى محمد رمضان، وهذا ليس معناه أن يستعرض على الناس ممتلكاته، متسائلًا: “تجيب فلوس وترميها، ليه؟”.

وأشار “شريف” إلى أن توضيح محمد رمضان لمقصده من رمي الفلوس كان بعد انتشار الفيديو وانتقاد الناس له، مؤكدًا أن “رمضان” ساند الكثير من الفنانين خلال فترة مرضهم دون أن يعلن عن ذلك، موجهًا رسالة له: “بلاش الحاجات دي”.