انت الان تتابع خبر بالمايوه المشجر.. ناهد السباعي تلفت الأنظار في أحدث ظهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاعت الفنانة ناهد السباعي، لفت الأنظار في أحدث إطلالة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نالت إعجاب الكثير من متابعيها.

حيث نشرت “ناهد” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور ظهرت فيها وهي ترتدي مايوه قطعة واحدة مشجر، وعلى رأسها إيشارب أخضر.

يُذكر أن مسلسل “منورة بأهلها” هو أحدث أعمال الفنانة ناهد السباعي، وشاركها بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم ليلى علوي، باسم سمرة، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد صلاح السعدني، عباس أبو الحسن، وهو من تأليف محمد أمين راضي، إخراج يسري نصر الله.

كما شاركت ناهد السباعي في بطولة فيلم “ماكو”، وهو من بطولة بسمة، عمرو وهبة، نيكولا معوض، سارة الشامي، منذر رياحنة، فريال يوسف.