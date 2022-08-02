انت الان تتابع خبر أشرف زكي يوضح موقف النقابة من محمد رمضان بعد ظهوره مع فتاة إسرائيلية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى الفنان أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، اتخاذ النقابة أي إجراء تجاه الفنان محمد رمضان، بعد ظهوره مع فتاة إسرائيلية خلال تواجده في اليونان.

وأشار النقيب في تصريحات صحفية، إلى أن النقابة لن تحقق مع “رمضان” بعد الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن الحياة الخاصة للفنان أمر يخصه، وليس للنقابة دخلًا فيه، موضحًا أن النقابة ستتخذ موقف ضده إذا شارك في عمل فني مع الكيان الصهيوني.

وكان الفنان محمد رمضان قد أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور له مع فتاة إسرائيلية، وهو حاملًا كأس من الويسكي، وتبين أن هذه الفتاة هي مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي تدعى مايا زخريا، وتبلغ من العمر 25 عامًا، وذلك خلال تواجده في اليونان لإحياء حفلًا غنائيًا هناك.