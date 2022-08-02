عاجل.. موعد جلسة محاكمة نجل توفيق عكاشة.. متهم بتعاطي المخدرات

انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد جلسة محاكمة نجل توفيق عكاشة.. متهم بتعاطي المخدراتوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعود قصة القبض على نجل توفيق عكاشة بتهمة حيازة المخدرات إلى الواجهة، وهذا بعد الكشف عن الموعد المحدد لخضوعه إلى المحاكمة، وبدأ الجميع يبحثون عن التفاصيل الخاصة بهذه القضية حالياً.

موعد جلسة محاكمة نجل توفيق عكاشة بتهمة المخدرات

وحرصت محكمة استئناف القاهرة على تحدد جلسة المحاكمة وهي يوم 13 أغسطس القادم، وهي أول جلسات محاكمة إبراهيم توفيق عكاشة، واخرى في قضية إحراز المواد المخدرة والتزوير في دائرة قسم شركة السلام ثاني.

تفاصيل قضايا نجل توفيق عكاشة

ومنذ العديد من السنوات تم إلقاء القبض على نجل الإعلامي توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين سابقاً وهو معه كميات كبيرة من المواد المخدرة “مخدر الحشيش” في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة بغرض التعاطي، وانتشر وقتها أنه تم إخلاء سبيله، ولكنه تبث فيما بعد خضوغه إلى التحقيق والمحاكمة.

إحالة نجل توفيق عكاشة للتحقيق

وجاء أمر سريع بإحالة نجل توفيق عكاشة البالغ من العمر 26 عاماً، وهو صاحب محطة وقود، إلى محكمة جنايات القاهرة، وهذا بسبب تعاطيه مخدر الحشيش والهيروين والمورفين بدون الأحوال المصرح بها قانوناً.