انت الان تتابع خبر. محامية مصرية لشيرين:انتي مش لوحدك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت المحامية المصرية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نهاد أبو القمصان، رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد تصريحاتها الأخيرة حول زوجها السابق حسام حبيب.



وقالت المحامية: "إيه يا شيرين إيه اللي حصل المرة دي، مذهولة كدا ليه، اللي بيحصل معاكي زيك زي أي ست مصرية، تجربتك دي شوفناها بدل المرة ألف مرة، تجربتك اتهرست في مليون فيلم عربي قديم، الستات المصرية بالتحديد في الجوازة التانية بيحصلها حاجات كتير أولها بتحاول الست دائما في الإصلاح".



وأضافت: "بتفضلي تضغطي علي نفسك عشان خايفة تتطلقي مرتين، لا اطلقي مرة واتنين وثلاثة وعشرين طول ما إنتي مش مرتاحة، مفهوم الست الأصيلة كلمة بقت شبهة الست الأصيلة تستحمل اه بس الراجل اللي عنده ظروف صعبة وخارج إرادته بنت الأصول هي اللي تعرف تلزم اللي قدامها يقولها يا هانم".