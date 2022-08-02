انت الان تتابع خبر.حرب صور مثيرة بين نسرين طافش وتولين البكري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عادت السهادم الناقدة التي وجهتها الفنانة تولين البكري الى نسرين طافش وزوجها اليها وبعنف شديد هذه المرة ، نتيجة التصرف الي اقدمت عليه واستفز الجمهور الذي لم يرحمها بكلماتة الخادشة والجارحة احيانا .

وكانت تولين البكري، اطلقت كلمات توبيخ استهدفت نسرين طافش وزوجها اثناء وجودهما في المسبح قائلة .." ما ظل علينا الا قلة الحيا ..".

الا ان الفنانة تولين البكرين، وقعت بالمصيدة والفح هذه المرة عندما نشرت صورتها وهي بوضعية مثيرة جدا في المسبح ، معرضة نفسها لهجوم حاد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.