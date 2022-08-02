انت الان تتابع خبر بعد اتهامها بتشويه أغنيته.. الفنانة نانسي زعبلاوي ترد على نعيم حمدي.. ماذا قالت؟والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردت الفنانة “نانسي زعبلاوي” ، على الفنان نعيم حمدي بعد أن اعتبرها أنها شوهت أغنيته ”ياما رحنا" ، وذلك خلال منشور لها عبر حسابها بـ إنستغرام ،

وأكدت زعبلاوي اتصالها بالفنان “نعيم حمدي” وأخذت إذنه لأداء أغنية “ياما رحنا”، مضيفة أن “حمدي” وافق الأمر وطلب منها ، أن تعتبر الأغنية ملك لها مع كامل الحرية بالتصرف بها ، وأنه أرسل لها كل أرشيفه الغنائي عبر “الواتساب”، معطيها الحرية باختيار ماترغب ومازالت تحتفظ بتلك المحادثات حد قولها.

وقالت: " إنه وخلال الاتصال كان مدير إذاعة شام إف إم “سامر يوسف” موجوداً ، مشيرة أنها شعرت بالفرح حينها لثقته بها وبصوتها.

وأرفقت زعبلاوي بمنشورها مقطع فيديو من لقاء سابق لها، تتحدث به عن الأغنية ومطربها ، مؤكدة انها اشترطت على وسائل الإعلام، ضرورة ذكر صاحب الأغنية الأساسي. ولا يمكن أن تقوم بنسب أغنيته لها وأن الخبر قُدم للناس تحت عنوان “نانسي زعبلاوي تغني نعيم حمدي”.

وأشارت في ختام منشورها أنها بدأت بالغناء منذ 22 عاماً، باحترام لذاتها ولجمهورها. ولا تقبل أن يتعرض اسمها لأي إساءة دون سبب.

وأضافت : "وجودي بأي عمل فني يغنيه ولا يشوهه. وسأبقى سعيدة بأغنية “ياما رحنا”، حتى لو أن صاحبها الأصلي غيّر رأيه لأسباب مبهمة، لكن إعجابي به وبأغانيه لن يتغير.

وكان الفنان نعيم حمدي اعتبر “زعبلاوي” بأنها شوهت أغنيته ونسبتها لها دون إذنه ، وذلك خلال لقاء له مع إذاعة نينار إف إم