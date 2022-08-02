انت الان تتابع خبر تامر حسني يكشف ما حدث مع ابنتيه في اسبانيا… ما هو السبب في طلبهما منه الا يخاف.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الفنان تامر حسني، عن صورة جديدة تجمعه مع ابنتيه تاليا وأمايا على انستغرام، و شارك المتابعين بكواليس موقف حدث معه في حفلته الأخيرة في إسبانيا مؤثر مع ابنتيه.

وكتب تامر حسني: “قبل صعودي الى المسرح لاحياء الحفل في إسبانيا، الذي سأتكلم بكل تفاصيله في منشور آخر، لن انسى اللحظة التي شعرا بها انني خائف لأنني لأول مرة أواجه جمهور إسباني بالكامل ولم اكن اعلم كيف سيقابلونني، فظهر عليّ التوتر لكن استمرا تاليا وأمايا الى جانبي طول الوقت وهما يدعوان لي ويطلبان مني ان لا أخاف، الى ان دخلت أرض الملعب متفائل بدعواتهما وطبعا المفاجأة كانت باستقبال الجمهور الإسباني لي، حيث سأتكلم بمنشور آخر عن هذا الاستقبال، وطبعاً أستاذ آدم كالعادة كان معنا لكن نائم لأن الوقت كان متأخرًا، ربنا يحفظكم لي يا فرحة عمري”.

نذكر أن تامر حسني كان قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد “عشأنجي”، عبر موقع يوتيوب وحصد العديد من المشاهدات.