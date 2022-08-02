انت الان تتابع خبر مخرج صالون زهرة يشوق الجمهور للموسم الثاني: هل ستسمح نادين نجيم بدخول الرجال لصالونها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شوّق المخرج اللبناني جو بو عيد المتابعين للموسم الثاني من مسلسل "صالون زهرة" موجها سؤالا للمتابعين يتعلق بشخصية "زهرة" التي تؤديها النجمة اللبنانية نادين نجيم وفيما إذا كانت ستسمح بدخول الرجال لصالونها على نقيض ما كانت تفعل في الموسم الأول أم ستستمر بوضع لافتة ممنوع دخول الرجال.

ونشر جو بو عيد صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وظهرت فيها "نادين" بلقطة من المسلسل وأمامها عبارة "ممنوع دخول الرجال" وقال جو في تعليقه على الصورة: "شو قولكن رح ترجع زهرة تعلّق يافطة "ممنوع دخول الرجال" ع باب صالونها بالموسم التاني؟؟ رح تتصالح مع الرّجال او رح تكسرلو اجروا ل يلّي بحاول يفوت؟؟؟.

وتفاعل عدد كبير من متابعي جو مع الصورة وعبروا عن شوقهم لمشاهدة العمل.

ومسلسل "صالون زهرة" من إخراج جو بو عيد وتأليف ندين جابر وإنتاج شركة "الصباح" وقد حقق الموسم الأول منه نجاحاً كبيراً عند عرضه على منصة شاهد بيمنا من المنتظر عرض الموسم الثاني بعد الانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة.

والعمل من بطولة النجمين السوري معتصم النهار واللبنانية نادين نجيم وطوني عيسى وفادي ابي سمرا وعلي سكر وآخرين.