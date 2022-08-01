انت الان تتابع خبر اتفرج – مي عمر تحمل شنطة تمنها يساوي مقدم شقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة مي عمر بمشاركة جمهورها صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي عمر وهي ترتدي فستان القماش المطرز بالكامل القصير مع وضع حقيبة على كتفها من ماركة كلاتش، من النحية الجمالية فقط اعتمدت علي الكثير من من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل أيقونة الجمال والأناقة -لما ربنا حايسألك عن لبسك دا حاتقوليلو ايه – اصبر ياقلبي باقي في آمل.

سعر شنطة مي عمر:

بلغ سعر حقبة كلاتش التي تم إنتاجها من دار الأزياء العالمية valentino، 5940 دولار أمريكي أي ما يعادل 113 ألف جنيه مصري