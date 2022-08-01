اتفرج .. ميرهان حسين بالمايوة الجارئ وسط البحر.. جننت الناس بالكاش البرتقالي

انت الان تتابع خبر اتفرج.. ميرهان حسين بالمايوة الجارئ وسط البحر.. جننت الناس بالكاش البرتقاليوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر الفنانة ميرهان حسين في التواصل مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشاركهم بشكل مستمر بالعديد من الصور الجديدة التي تستعرض فيها إطلالتها ورشاقتها المميزة، وترتدي الكثير من الملابس المميزة.

ميرهان حسين بالمايوة الجارئ وسط البحر وعليه الكاش البرتقالي

وقامت الفنانة ميرهان حسين بنشر العديد من الصور أثناء استمتاعها بإجازاتها الصيفية، وخطفت بها جميع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وارتدت مايوة جرئ وعليه الكاش باللون البرتقالي وقبعة وتركت شعرها منسدلاً على يخت في البحر، وعلقت قائلة “أميال من الابتسامات”.

مسلسل ميرهان حسين الجديد

ومن ناحية أخرى تعاقدت الفنانة ميرهان حسين على بطولة مسلسل الونش ويشاركها في البطولة الفنان محمد رجب، ومحمود عبد المغني وإيهاب فهمي ومنة فضالي، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروف وإنتاج شركة سينرجي.