انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده عدت الخطوط الحمراء بأقصر هوت شوت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

نشرت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده مقطع فيديو لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.

وظهرت فيفي عبده أمام باب بيتها مرتدية بلوزة كاروهات مكشوفة من منطقة الصدر والظهر وهوت شورت قصير للغاية وتلاعب حفيدها بطريقة أثارت إجاب جمهورها ومحبيها.

وعلقت على الفيديو قائلة ‏‏‏اسعد يوم في حياتي من الساحل الشمالي بحبك اوي.

وحظيت على الكثير من التعليقات مثل الفوتوشوب يا فوفا اكل بطنك جوا- اسد اللهم لا حسد- فديتج وفديت الي مسوي لج الفوتشوب الفاشل.