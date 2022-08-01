أميرة أديب تستعد لتصوير ”الدفعة” امام طارق لطفي وشريف سلامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 06:28 مساءً - انضمت الفنانة الشابة أميرة أديب لفريق عمل مسلسل "الدفعة" للمخرج كريم العدل، وبطولة الفنان طارق لطفي، ومجموعة كبيرة من النجوم، استعدادا لبداية التصوير خلال الأيام القادمة.

وينتمي العمل لعالم الإثارة والغموض، حيث تدور أحداثه حول شخصية أستاذ جامعي متخصص في علم الجريمة يجسده طارق لطفي ويحقق في العديد من الجرائم، ويدخل في صراعات ومواقف مثيرة مع شريف سلامة الذي يظهر أيضًا كأستاذ جامعي، وذلك في إطار تشويقي مثير.

ومن المقرر عرض العمل المكون من 10 حلقات علي إحدي المنصات الإلكترونية بمجرد الإنتهاء من تصويرة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أميرة أديب كان مسلسل "مين قال" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشاركها في البطولة أحمد داش، جمال سليمان، نادين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "نقل عام" أمام الفنان الكبير محمود حميدة.

وكانت أميرة قد حققت شهرة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وهي الفترة التي كانت تدرس فيها التمثيل في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر بعد بسبب عمليات الإغلاق وتعليق الطيران في العالم.

بدأت أول أعمالها الدرامية، من خلال مسلسل "ولاد ناس"، مع الفنان أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، و مجموعة من الوجوه الصاعدة، كما شاركت في مسلسل "تحقيق" الذي بدأ عرضه مؤخرا علي منصة watch it، مع الفنان أحمد مالك وهدى المفتي، خالد أنور، ومجموعة من الوجوه الشابة.