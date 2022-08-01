52 مليون دولار ايردات فيلم الرعب Where the Crawdads Sing

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - حقق فيلم الدراما والإثارة Where the Crawdads Sing إيرادات وصلت إلى 52 مليونا و 473 ألف دولار حول، منذ طرح العمل الجديد منذ يوم 15 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد إلى عدد كبير من دور العرض خلال الفترة المقبلة، العمل من إنتاج شركة سونى.

وأنقسمت إيرادات العمل الجديد بين 48 مليون و 336 الف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 4 مليون و 137 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

يدور فيلم Where the Crawdads Sing الجديد حولKya Clark ، المعروفة باسم Marsh Girl من قبل سكان بلدة باركلي كوف، الغامضة والبرية، التى تخلت عنها عائلتها، العمل يعد قصة نضج لفتاة شابة ترعرعت في مستنقعات الجنوب في الخمسينيات من القرن الماضي، وبمرور السنوات الماضية، عندما تم العثور على جثة ميتة، ومرتبطة بشكل غير مفهوم بكيا، فإن مارش جيرل هي المشتبه به الرئيسي في قضية قتله.

فيلم Where the Crawdads Sing الجديد من بطولة كل من ديزي إدجار جونز، جاريت ديلاهونت، هاريس ديكنسون، ديفيد ستراثيرن، تايلور جون سميث، إريك لادن، أهنا أورايلي، مايكل حيات، جو كريست، تشارلي تالبرت، جيسون وارنر سميث، لوك ديفيد بلوم.