جنا عمرو دياب تتسبب في هجوم على والدها وشقيقها.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 04:25 مساءً - أثارت جنا عمرو دياب، حالة من الجدل الواسع بعد نشرها مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، أثناء قضاء عطلتها مع صديقها.

وانهالت العديد من التعليقات على جنا عمرو دياب، توجه لها اللوم والعتاب على ما تنشره عبر حسابها على انستجرام، منها: مين باباكى عمرو دياب؟ وموقفه من اللى بتعمليه؟.

وطالت أيضا التعليقات القوية، شقيقها عبد الله عمرو دياب والذى علق على صورها والفيديوهات، قائلا: “الملكة أو Queen"، ليرد عليه عدد من متابعى جنا عمرو دياب بقوة ويوجهون له عدد من التعليقات بها لوم وعتاب أيضا.