وزيرة الثقافة ترشح مواهب الأوبرا لتمثيل مصر فى مهرجان أطفال السلام بالمغرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 02:22 مساءً - رشحت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة طلاب مركز تنمية المواهب التابع لدار الاوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر لتمثيل مصر في المهرجان الدولى لاطفال السلام المقام بالعاصمة المغربية الرباط بمشاركة 26 دولة عربية واجنبية .

قالت عبد الدايم ان المشاركات الابداعية المصرية المتنوعة بمختلف المحافل الدولية المتخصصة تعكس تميز الفن والفكر المصرى والذى اثمرته اقدم حضارات التاريخ ، واضافت ان مواهب الاوبرا يمثلون سفراء للقوى الناعمة باعتبارها جسرا للتواصل بين الشعوب ، وتابعت ان حضور البراعم الواعدة فى مهرجان اطفال السلام بالمغرب يبعث رسالة الى العالم تؤكد ضرورة اعلاء القيم الانسانية النبيلة .

بدات مشاركة اطفال مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد وبقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار من البرلمان المغربى بعد اطلاق نداء السلام فى حضور ياسر عثمان سفير مصر لدي المغرب وعددا من السفراء الدول العربية والاجنبية والمسئولين والشخصيات العامة وكافة الوفود المشاركة حيث ادى الواعدون مجموعة من اشهر الاغاني الوطنية والتراثية التي ساهمت في تشكيل وجدان الشعب العربي من المحيط الي الخليج .